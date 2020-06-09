VOAэкспресс 8 июня 2020

09.06.2020, 4:40, Новости дня

Реформа полиции

Демократы в Палате представителей представили законопроект, цель которого – решить расовую несправедливость при действиях полиции. В случае принятия ряд существующих практик полиции будет отменен. Единого мнения о реформе в политических кругах нет: демократы призывают повысить ответственность полиции за нарушения, а президент Трамп подчеркивает необходимость защиты «закона и порядка».

Что именно предлагают изменить законодатели – читайте в нашем материале.

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