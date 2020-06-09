VOAэкспресс 8 июня 2020

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09.06.2020, 4:40, Новости дня

Реформа полиции

Демократы в Палате представителей представили законопроект, цель которого – решить расовую несправедливость при действиях полиции. В случае принятия ряд существующих практик полиции будет отменен. Единого мнения о реформе в политических кругах нет: демократы призывают повысить ответственность полиции за нарушения, а президент Трамп подчеркивает необходимость защиты «закона и порядка».

Что именно предлагают изменить законодатели – читайте в нашем материале.

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Корреспонденты «Голоса Америки» продолжают рассказывать о ситуации с протестами в различных американских городах. О ситуации в Вашингтоне в места событий рассказывает Михаил Комадовский

Мурал

В ньюйоркском Куинсе появился гигантских размеров мурал, посвященный тем, кто помогает бороться с пандемией коронавируса

Месяц афроамериканской музыки

В честь Месяца афроамериканской музыки, официально объявленного в США в 1979 году, «Голос Америки» продолжает серию публикаций о легендарных музыкантах XX века. В новом материале – история Ареты Франклин, вошедшей в историю под титулом «Королева соула»



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