Трамп и Эрдоган согласились относительно «некоторых проблем» в Ливии

09.06.2020, 4:40, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил конфликт в Ливии с президентом США Трампом по телефону, и что оба лидера договорились по «некоторым вопросам».

Турция поддерживает международно-признанное правительство Файеза аль-Сарраджа, силы которого в последние недели отбили нападение на столицу Триполи сил Халифы Хафтара при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и России.

«Новая эра отношений между Турцией и США может начаться после нашего телефонного звонка. Мы договорились по некоторым вопросам», – заявил Эрдоган в интервью государственной телекомпании TRT, не вдаваясь в детали.

В заявлении Белого дома говорится, что Трамп и Эрдоган обсудили войну в североафриканской стране, а также в Сирии и ситуацию в восточно-средиземноморском регионе. Египет призвал к прекращению огня в рамках инициативы, которая также предполагает избрание руководящего совета по Ливии. Другие сторонники Хафтара, Россия и ОАЭ, также приветствовали это предложение.

Эрдоган, чья поддержка правительства национального согласия Серраджа (GNA) помогла изменить ход войны, заявил, что GNA продолжит борьбу за захват прибрежного города Сирт и авиабазы Джуфра, расположенной в стратегическом нефтяном регионе.

«Теперь цель состоит в том, чтобы захватить весь район Сирта. Это районы с нефтяными скважинами, они имеют большое значение», – сказал он.

Эрдоган заявил, что он также обсудит роль Москвы в Ливии с президентом Путиным, включая поставку российских самолетов и средств ПВО «Панцирь» силам Хафтара.