 

Мнение: Абрамович пытается скрыть покупку Мунка – боится вызова в Россию

09.06.2020, 4:39, Разное

Абрамович решил засекретить свою личность в качестве покупателя шедевра Мунка “Крик” на новом аукционе и заказал медийную кампанию в прессе. Дело в том, что из России олигарха отпустили с большим скрипом – есть сведения, что многие были недовольны тем, что он не будет заниматься работой на правительство, вкладывая личные средства.

Картина все же была куплена им на днях за $120 млн. Покупатель остался неизвестным. Но был раскрыт источником в прессе позже. Это Роман Абрамович, российский мультимиллионер.

Что касается продажи картины Мунка на нью-йоркских торгах Sotheby’s за почти $195.5 млн в 2012 году, то это совсем другая сделка. После продажи картины аукционный дом так и не раскрыл личность покупателя, но летом 2012 года газета The Wall Street Journal сообщила, что им был американский финансист и коллекционер.

На этот раз – источник другой американский таблоид, но The Wall Street Journal подтверждает информацию. Личность покупателя снова раскрыта. И сумма сделки тоже.

В любой момент кошелек Романа Абрамовича может снова оказаться в руках российского правительства, и он это прекрасно понимает, стараясь не афишировать такие крупные покупки.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3057

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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