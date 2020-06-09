 

Новый метод позволит создавать голограммы в 60 раз быстрее

09.06.2020, 4:15, Новости дня

Учеными был разработан новый метод вычисления простых голограмм. Новая технология не требует энергоемких графических процессоров и она до 56 раз быстрее обычных алгоритмов.

С помощью новой технологии ученые смогут создавать энергоэффективные и компактные устройства дополненной реальности нового поколения. Во время работы ученые объединили данные моделирования с реальными экспериментами путем отображения своих голограмм на модуляторе пространственного света. Специалисты подсветили голограммы лазерным светом для получения 3D-изображения.

Эксперты обнаружили, что при высоком разрешении новый метод способен вычислять голограммы до 56 раз быстрее.



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