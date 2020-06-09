Более привлекательными люди считают труднодоступных партнеров

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09.06.2020, 4:15, Новости дня

Ученые обнаружили, что те люди, которые серьезно подходят к выбору партнера, кажутся другим более желанными и ценными в плане интимных отношений. Люди, которых можно легко привлечь, кажутся другим более отчаянными и воспринимаются как менее привлекательные.

Чтобы понять, действительно ли труднодоступные партнеры вызывают больший интерес, ученые провели несколько экспериментов. В уникальных исследования приняли участие более ста студентов. Во время эксперимента молодые люди взаимодействовали с человеком другого пола, который являлся членом исследовательской группы. После взаимодействия оценивалось собственное восприятие ценности партнера и желание вступить с ним в интимные отношения.

Во время трех исследований обнаружилось, что испытуемых в большей степени привлекали те партнеры, которые внимательно и серьезно подходят к выбору второй половинки, а также те, которые требуют приложения усилий для привлечения внимания.



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