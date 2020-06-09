Личное: Хорошая новость. Или нет

09.06.2020, 4:10, Разное

То, чего мы все так долго ждали, наступило внезапно. Каждый день в Москве по 2 тысячи новых случаев коронавируса, но Собянин вдруг объявил, что с завтрашнего дня отменяются ограничительные меры.

С 9 июня — все на улицы. С 16-го — все в стоматологии. С 23-го — в кафе и рестораны.

Видео: Мэрия

Приплыли, да. «Пандемия идёт на спад» — с какого-то перепугу решил мэр Москвы и разрешил буквально всё.

В общем, так: завтра берёшь каршеринг, через неделю — ставить пломбу, оттуда сразу — на веранду кафе в запой от радости, а через неделю тебя перенесут внутрь помещения, дадут пожрать и снова нальют.

Всё очень точно подгадано к Параду победы 24 июня и голосованию за поправки 1 июля.

Что будет потом? Надеюсь, что летняя жара всё-таки справится с безответственностью столичной власти, а если нет — накроет второй волной эпидемии, да так, что мало никому не покажется.

Я жутко устала от этого карантина, когда и карантина нет, как нет и победы на эпидемией. Собянин рапортует, что «пандемия идёт на спад», а я каждый день публикую цифры новых случаев — ну, нет там никакого спада!

Кому мне верить — своим глазам или Собянину? Своим бесстыжим зенкам или честному взгляду мэра? Типичный вопрос обманутого человека. Вот хоть убей, но я верю своим глазам.

А вы? Что думаете о снятии ограничений?