Генпрокурор США сообщил о расследовании против «Антифа»

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09.06.2020, 4:08, Новости дня

В США ведется расследование против связанных с движением «Антифа» участников протестов, сообщил генпрокурор страны Уильям Барр.

Он заявил, что ведутся «очень предметные расследования» в отношении людей, «связанных с «Антифа». Барр не уточнил, имеет ли в виду лиц, задержанных во время беспорядков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News

Американские власти считают, что в «Антифа» есть члены, «которых можно назвать лидерами в определенных ситуациях». Кроме того, вероятно, «есть источники финансирования», их «изучают», сказал генпрокурор.



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