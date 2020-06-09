Генпрокурор США сообщил о расследовании против «Антифа»

09.06.2020, 4:08, Новости дня

В США ведется расследование против связанных с движением «Антифа» участников протестов, сообщил генпрокурор страны Уильям Барр.

Он заявил, что ведутся «очень предметные расследования» в отношении людей, «связанных с «Антифа». Барр не уточнил, имеет ли в виду лиц, задержанных во время беспорядков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News

Американские власти считают, что в «Антифа» есть члены, «которых можно назвать лидерами в определенных ситуациях». Кроме того, вероятно, «есть источники финансирования», их «изучают», сказал генпрокурор.