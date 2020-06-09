Мнение: Машина времени

09.06.2020, 4:06, Разное

Вы будете смеяться. Вполне стандартная по нынешнему дню фотография:

Фото убитого Джоджа Флойда, из-за которого весь сегодняшний сыр-бор. Опубликовано оно в твиттере фонда Барака Обамы, на аккаунте которого стоит пометка Твиттера "верифицировано"", то есть, не левый какой-то пранкер – ну понятно, президент-демократ, они же сейчас и педалируют нагнетание обстановки. Вот этот твит (с безобидным, в общем-то, содержанием):

Did you tune in to @BarackObama’s commencement message last night? Here are a few of our favorite watch parties. Respond to this thread with your photos from last night and keep the celebration going at https://t.co/aGSLPSV4Fe. #GraduateTogether — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) May 17, 2020

Проблема в том, что Флойда убили 25 мая, а твит от 17. Видимо, в фонде Барака Обамы уже точно знали, кого именно должны убить на днях, а потому и озаботились заранее символикой последующих мероприятий.