 

Мнение: Машина времени

09.06.2020, 4:06, Разное

Вы будете смеяться. Вполне стандартная по нынешнему дню фотография:

Фото убитого Джоджа Флойда, из-за которого весь сегодняшний сыр-бор. Опубликовано оно в твиттере фонда Барака Обамы, на аккаунте которого стоит пометка Твиттера "верифицировано"", то есть, не левый какой-то пранкер – ну понятно, президент-демократ, они же сейчас и педалируют нагнетание обстановки. Вот этот твит (с безобидным, в общем-то, содержанием):

Проблема в том, что Флойда убили 25 мая, а твит от 17. Видимо, в фонде Барака Обамы уже точно знали, кого именно должны убить на днях, а потому и озаботились заранее символикой последующих мероприятий.

Источник: Эль Мюрид



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