Мнение: Машина времени

Вы будете смеяться. Вполне стандартная по нынешнему дню фотография:

Фото убитого Джоджа Флойда, из-за которого весь сегодняшний сыр-бор. Опубликовано оно в твиттере фонда Барака Обамы, на аккаунте которого стоит пометка Твиттера "верифицировано"", то есть, не левый какой-то пранкер – ну понятно, президент-демократ, они же сейчас и педалируют нагнетание обстановки. Вот этот твит (с безобидным, в общем-то, содержанием):

Did you tune in to @BarackObama’s commencement message last night? Here are a few of our favorite watch parties.

Respond to this thread with your photos from last night and keep the celebration going at https://t.co/aGSLPSV4Fe. #GraduateTogether

— The Obama Foundation (@ObamaFoundation) May 17, 2020