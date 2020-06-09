 

Момент аварии, устроенной актером Михаилом Ефремовым, попал на видео

09.06.2020, 3:54, Новости дня

Камера наблюдения запечатлела ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова. Авария, попавшая на видео, произошла вечером в понедельник, 8 июня, на Садовом кольце в Москве.

 

Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил другую машину.

В результате инцидента пострадал один человек. Степень тяжести полученных им травм пока не уточняется.

Как утверждают очевидцы, в момент аварии Ефремов был пьян. Эти сведения подтверждаются информацией от ТАСС, который, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, также сообщает, что актер находился в состоянии опьянения.

Известно, что в настоящее время Михаил Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование.



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