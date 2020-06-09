Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде

09.06.2020, 3:54, Новости дня

По предварительным данным, он на джипе вылетел на встречку и протаранил машину, водитель которой сейчас в тяжёлом состоянии. Актёр был пьян — это подтвердила экспертиза.

Жуткие последствия аварии у Смоленской площади городские службы постарались устранить как можно быстрее. Смятый фургон оттащили к обочине, а вот машину предполагаемого виновника ДТП актёра Михаила Ефремова следователям-криминалистам пришлось изучать на месте аварии. Для того, чтобы исследовать все следы и установить причину произошедшего.

А это кадры самого столкновения. На них видно, как чёрный внедорожник на огромной скорости пролетает через двойную сплошную и лоб в лоб сносит светлый фургон. Удар был такой силы, что обе машины буквально подпрыгнули в воздух.

"По предварительной информации водитель джипа Grand Cherokee пересёк двойную и устроил ДТП с Ладой. Водитель освидетельствован и у него установлено состояние алкогольного опьянения", — сообщил Владимир Васенин, представитель ГУ МВД Москвы.

Судя по этим кадрам, Михаил Ефремов был так пьян, что не понимал, где он находится. Он то сидел на бордюре, то пытался встать и при этом сильно шатался. Просил у окружающих закурить. А очевидцы делились впечатлениями от произошедшего.

В ДТП пострадал водитель фургона Сергей Захаров. Он был доставлен в институт Склифосовского в тяжёлом состоянии. Захаров получил настолько серьёзные травмы, что его пришлось реанимировать в карете скорой помощи. А вот пьяного Михаила Ефремова увели с места ДТП сотрудники полиции. Он то и дело вырывался. И успокоился только у машины ДПС, где ему удалось покурить.

Ефремова увезли в наркодиспансер в Сетуньском проезде. По некоторым данным, в момент аварии с ним в машине находились актеры Иван Стебунов и Елена Власова. Почему они не остановили пьяного артиста — не известно. Стебунова и Власову с места ДТП забирал на своей машине артист Сергей Гармаш. Комментировать поведение Ефремова он не стал.

Сейчас Михаил Ефремов задержан. Ему грозит уголовная ответственность за пьяное ДТП.