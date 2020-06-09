Мнение: Письмо: “Никогда не капает на мозг, в постель сама тащит”

09.06.2020, 3:50, Разное

В прошлом письме была реальная история, нереальны только интерпретации автора.

То есть Ольга существовала, но она всего лишь дружила с автором, иногда обедала, а он придумал страстную историю любви с коварной белоснежкой.

В этом письме – вся история автором выдумана. Я даже не уверена, что есть жена. Хотя возможно есть, сварливая и недовольная автором. А вот беготню за ним любовницы он придумал. И любовницу придумал от начала до конца.

Тоже разбирайте самостоятельно, ищите самые смешные моменты.

Враньем авторы тоже иногда кормят короны, хотя это и не так вкусно, как реальный мусор (лайки, смайлики и крошки).

Понимаете, как корона кормится враньем?

erillaz

Здравствуйте, Эволюция. Чуть больше года применяю ваши знания для улучшения жизни, стараюсь находить ответ в статьях, но в этой ситуации я запутался.

Мне 33, есть купленная до брака квартира, работа (зп высокая, но перспектив роста мало, особенность профессии), экономика немного подключена (избавился от импульсивных покупок, почти выплатил кредиты), есть творческое хобби (со своей маленькой тусовкой). Жене 26, дочери 6 лет. Вместе восемь лет.

Я начал читать ваш блог, когда увлекся коллегой М. Она работает в соседнем отделе, 30 лет, имидж (на тот момент) и любовная ОЗ выше. Безуспешно за ней бегал и неплохо сливался (неуклюжие слова любви, подарки и прочая классика сливного жанра). Были парочка вырванных щипцами и кормами встреч. Секса не было.

Прочитав вашу книгу и взявшись за блог, с коллегой общение резко оборвал (чему она была рада, потому что на связь не выходила ). Занялся имиджем (спортзал быстро вернул мышцы, осанку и уверенность, что были у меня до женитьбы), здоровьем, сделал ремонт квартиры. Начал налаживать связи с родственниками и коллегами, когда “неожиданно” заметил, что они “не хуже меня”.

С женой начинался дефолт. Изначально она была в хорошем минусе (внешне симпатичная, но серьезная разница в ОЗ, девствиница), а после женитьбы и вовсе превратилась для меня в прислугу, няньку моего ребенка и секскуклу. За год до беготни за М. она получила место в садике дочери, а так же начала водить ее на кружки. Быт начал провисать, близости часто избегала. Я взялся за “скалки”, в быту помогало, но отношения убивало.

Наткнувшись на статью https://evo-lutio.livejournal.com/635216.html , и откровенно устав от холода жены, я поменял тактику. Перестал придираться, начал помогать по быту, стал хвалить ее, комплименты внешности. За пару месяцев в отношения вернулась досвадебная страсть, жена занялась собой, у нее вернулись силы для быта. В постели начала предлагать все то, чего мне не удавалось “выколотить” из нее с самого начала супружества( тут я задумался, что минуса у нее никогда не было, или куда меньше, чем мне казалось)

Про М. я забыл.

Спустя пару месяцев М. начала пинговать через вайбер. Я игнорировал. Потом “случайно” вышла со мной на обед, хотя всегда обедала в другие часы. Поначалу смотрела в мою сторону, улыбалась, потом присела за стол.

Диалог примерный.

М.- Привет, а почему не отвечаешь в вайбере?

Я. – Чего ты хочешь?

М. – Поговорить. Ты внезапно пропал, не пишешь. Обиделся на что-то?

Я – А должен был?

М. – Тебе виднее.

Я вместо ответа уткнулся в телефон. Она накрыла экран ладонью.

М. – Я тебя чем-то обидела?

Она смотрела в глаза и ждала ответа. Чувства к М. еще оставались, но отношения с женой были дороже. Я не желал расшатываться, потому забрал телефон и вышел.

Вечером М. через вайбер предложила встретиться. Заблокировал ее в вайбере и в соцсетях (у нас с женой нет паролей в телефонах). М. начала появляться в нашем отделе, здоровалась, задавала поверхностный вопросы. Отвечал вежливо и коротко, ссылался на занятость. Через коллег узнал, что М. выпытывала, есть ли у меня на работе другая девушка. Дней через десять ждала меня после работы на улице.

Примерный диалог.

М. – Почему ты меня игнорируешь?

Я – Игнорирую?

Я не останавливался, она пошла следом.

М. – А разве нет? Не отвечаешь на сообщения. Заблокировал везде.

Значит пыталась пробиться в соцсетях.

Я. – А зачем мне с тобой общаться?

М. – А раньше зачем общался?

Я – Глупый был, теперь стал умнее.

Она схватила меня за руку, остановила. Она всегда была веселой и самодовольной, уверенной в себе, в тот раз я впервые увидел на ее лице растерянность. Или мне так показалось.

М. – Слушай, я была неправа. Перечитала тупых женских журналов, переборщила с недоступностью. Я не хотела, чтоб все так вышло.

Сейчас понимаю, что тут она не врала, но тогда решил, что вешает себе колпачок.

Я – А как ты хотела? Чтобы я до сих пор бегал и унижался?

М. – Нет, хотела чтоб влюбился.

И смотрит на меня так выжидающе.

Я понял: еще одна манипуляция “из журнала”. Убрал ее руку и пошел домой. Она притихла. Это было в начале марта.

В середине марта мы с коллегами после футбола поехали в баню, я предупредил жену, что вернусь поздно. Выпил. Зашел разговор за женщин. Все стали хвастаться. А у меня с этим вопросом косяк.

Первый секс случился в двадцать один. С девушками ОЗ выше был страх и мороз, с равной ОЗ не хватало настойчивости и уверенности, те же кто подкатывал по своей инициативе, видя мой тормоз через время сливали меня во френдзону. Все мои девушки (аж целых три, третья это жена) – были девственицы, младше меня на несколько лет, ОЗ ниже. Но даже тут я умудрялся желая просто секса влипнуть в отношения на пару лет с каждой.(Даже сейчас, анонимно, признать настоящее количество девушек далось с трудом, у меня на этом пунктик)

Я конечно наговорил про свои “успехи”, посмеялся со всеми, но меня это задело. Разгоряченный алкоголем (пью редко), я решил позвонить М. Сказал, что вложился достаточно, если хочет отношений, я еду к ней и трахну. Или пусть про меня забудет. Она ответила, что сама меня хочет. Через час встретила в красивом халатике. Утром я свалил.

Жена осторожно спросила где я был всю ночь и почему не брал трубку, я соврал, что перебрал, отключился и один из коллег забрал меня к себе. Ждал скандала. По глазам видел, что она не верит, но вместо крика она пошутила, что мне нельзя пить и накормила. А после мы пошли с дочерью в парк. Ночью жена была горячее обычного.

Я продолжил вести себя с женой словно ничего не было, а с М. старался не пересекаться. Через пару дней М. сама объявилась. Снова встретила после работы и, нахвалив мою страсть в постели, уговорила заехать к ней вечером. Я согласился. Жене наврал, что заеду к коллегам футбол смотреть (который из за карантина месяц как отменили). До карантина успел пересечься с М. для “встреч” несколько раз. Она начала издалека выпытывать, как у меня с женой отношения. Соврал, что все сложно. Она стала веселее и активней.

А потом случился карантин. Работал с удаленки, жена и дочка обрадовались. что я буду с ними проводить больше времени.

И теперь у меня диссонанс. Жена идеальная – отлично готовит, в быту порядок, массажи делает, никогда не капает на мозг, в постель сама тащит. А я начал плюсовать. Комплименты, похвала – все на автомате.

М. мне нужна была только для секса, подлатать “ранку в голове”, а так я то понимаю, что нафиг ей не сдался, у нее просто часики тикают. Я знаю, что мне повезло с женой, хочу вернуть к ней страсть, но не понимаю как это сделать. Все больше плюсую.

Если бы после “бани” она на устроила скандал, дала понять, что не потерпит такого, я бы наверняка загорелся, а вот это ее “молчаливость” и желание на мою холодность ответить огнем и нежностью отморозило. Дальнейшая страсть и вид, что ничего не было морозит еще больше. Она даже стала обходительнее и активнее в быту, хотя я не верил, что такое возможно. Я начал понимать истеричек, хочется, чтобы она на меня наорала и заставила собой дорожить. Даже начал над ней подтрунивать и доставать, а она в ответ мямлит и подстилается.

Я понимаю причину: она от меня зависит, у нас общая территория, у нее проблемы с общением (всего одна подруга да и общается пару раз в месяц). Я не могу ее заставить стать ресурсное, а она не хочет ни учиться (предлагал поступить в универ), ни искать хобби. Ей хватает работы в школе (устроилась поваром, чтобы за дочерью следить), дочери, сериалов, фермы в однокласниках и быта. И теперь я подвис – судорожно ищу посты, как выйти из плюса, но не вижу, как применить их в моей ситуации без последствий в моей ситуации. Буду рад, если вы подскажите.

ПС: Раньше рьяно читал посты, как выйти из минуса и как там не оказаться (пугливый рапан), но теперь понял (хотя вы об этом тысячу раз писали), что плюс хуже минуса, в минусе хотя бы есть кайф. И почему мыслить ясно начинаешь только из плюса?