Guardian – на фоне коронавируса двум третям британцев с патологиями отказали в лечении

09.06.2020, 3:40, Новости дня

Национальная служба здравоохранения Великобритании в ходе пандемии коронавируса была вынуждена отказать в лечении почти двум третям британцев с опасными патологиями вроде рака и диабета, пишет The Guardian со ссылкой на данные нового исследования. Как отмечает издание, хотя такое решение британских властей позволило бросить на борьбу с COVID-19 больше ресурсов, оно грозит ухудшением состояния больных, удлинением очередей и даже людскими жертвами.



Reuters

Почти двум третям британцев с опасными патологиями Национальная служба здравоохранения Великобритании (НСЗ) отказала в лечении, мотивируя это тем, что врачи уделяют главное внимание борьбе с коронавирусом, пишет The Guardian со ссылкой на данные нового исследования группы учёных Эссекского университета.

В ходе пандемии необходимой медпомощи не получили семь из десяти диабетиков, 65% пациентов с высоким кровяным давлением и 64% людей, страдающих от проблем с дыханием. Более того, более половины пациентов с раком (53%) не смогли получить доступ к лечению в обычном порядке. Данные исследования говорят о том, что большое количество больных не смогло получить направления на операции, диагностические тесты или записаться на амбулаторное лечение.

В медобслуживании отказали большинству пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (60%) и проблемами с мозгом (66%). Тоже самое касается и 68% людей с артритом и 78% респондентов с избыточным весом, или, иными словами, больных находящихся в группе относительно высокого риска.

В целом всего лишь 21% пациентов с патологиями из числа тех, кто регулярно получает помощь от Национальной службы здравоохранения, смогли в апреле получить доступ к плановому лечению. Чаще всего (34%) помощи в обычном порядке добивались онкобольные, однако для людей с избыточным весом эта цифра составляет всего лишь 10%.

Подобные выводы экспертов, чьи выкладки основываются на личном опыте 3414 пациентов, заставили их выступить с предупреждением о том, что отсутствие доступа к медпомощи может нанести ущерб здоровью, привести к удлинению очередей и даже привести к гибели людей.

«Хотя радикальные изменения в работе НСЗ впечатляли в организационном плане, агентству не стоит радоваться раньше времени. Сейчас ещё не ясно, к каком итогу для пациентов приведёт столь значительное сокращение объёмов медпомощи, — заметила исполнительный директор Ассоциации пациентов Рэйчел Пауэр. — Это новое исследование говорит о том, что последствия могут оказаться весьма серьёзными».

По словам главы Королевского колледжа врачей общей практики профессора Мартина Маршалла, подобное «непростое решение» НСЗ было призвано предотвратить заражение пациентов в больницах, а также высвободить кадры для более эффективной борьбы с пандемией.

«Хотя от подобных медуслуг, возможно, как считалось, не зависели вопросы жизни и смерти, нашим пациентам они ещё понадобятся; в противном случае их бы им не рекомендовали. В некоторых случаях чем дольше пациентам приходится ждать, тем с большей вероятностью их состояние ухудшится», — добавил он.

При этом чиновники НСЗ и высокопоставленные врачи указывают на то, что многие пациенты просто боялись приходить в больницу. По данным исследования, на время пандемии от медуслуг отказался каждый десятый человек. Чаще всего на такой шаг шли пациенты с проблемами дыхания (12%), сердечно-сосудистыми заболеваниями (12%) и диабетом (11%). Тем не менее от лечения временно отказались лишь 7% онкобольных.

Вместе с тем, исследование показало также и одну позитивную тенденцию: несмотря на отказ от оказания медпомощи в больничных условиях, 98% пациентов по-прежнему смогли получить отпускаемые по рецепту лекарства, а 75% спокойно воспользовались доступом к услугам врачей общей практики.

Тем не менее генеральный директор Фонда здравоохранения — организации, которая приняла участие в финансировании исследования — Дженнифер Диксон выразила обеспокоенность насчёт подобных данных.

«Такие результаты свидетельствуют о серьёзном влиянии COVID-19 на процесс оказания услуг людям с такими патологиями как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Тот факт, что 63% пациентов этой категории отказали в плановом лечении, говорит о том, что нам, возможно, придётся разбираться с серьёзными проблемами со здоровьем в будущем», — подытожила она.