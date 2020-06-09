Байден выслушал семью погибшего афроамериканца Флойда
09.06.2020, 3:30, Новости дня
Бывший вице-президент США Джо Байден провел встречу с семьей афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в стране, сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп.
Крэмп заявил, что «слушать друг друга – вот, что начнет исцелять Америку». По его словам, «именно так поступил» Байден, передает РИА «Новости».
Адвокат сообщил, что бывший вице-президент «более часа слушал» семью Флойда, «слышал об их боли и разделял их горе».
По словам Крэмпа, «это сострадание имело огромное значение для скорбящей семьи».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после смерти Флойда, вызванной действиями полиции.
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