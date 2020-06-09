 

Байден выслушал семью погибшего афроамериканца Флойда

09.06.2020, 3:30, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден провел встречу с семьей афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в стране, сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп.

Крэмп заявил, что «слушать друг друга – вот, что начнет исцелять Америку». По его словам, «именно так поступил» Байден, передает РИА «Новости».

Адвокат сообщил, что бывший вице-президент «более часа слушал» семью Флойда, «слышал об их боли и разделял их горе».

По словам Крэмпа, «это сострадание имело огромное значение для скорбящей семьи».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после смерти Флойда, вызванной действиями полиции.



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