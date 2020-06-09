Очередное обострение «российско-чешской дружбы»

09.06.2020, 3:25, Новости дня

Глава Российского центра науки и культуры в Праге Андрей Кончаков и его подчиненный Игорь Рыбаков объявлены в Чехии персонами нон-грата и высланы в Москву.

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек во время специальной пресс-конференции подчеркнул, что его страна прибегает к подобным мерам лишь в исключительных случаях и после тщательного рассмотрения всех обстоятельств дела.

А премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что этот инцидент наносит ущерб чешско-российским отношениям и добавил: «Мы – суверенное государство, и такие действия на нашей территории неприемлемы».

В свою очередь, официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры, которые будут не только зеркальными и симметричными. Это же подтвердил и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который назвал действия чешских властей «очень гнусной и подлой провокацией».

Очередной этап осложнения отношений между двумя странами начался в апреле этого года, когда чешское издание Respekt сообщило о прибытии в чешскую столицу человека с российским дипломатическим паспортом, провезшим в Прагу яд рицин. По данным издания, таким образом планировалось покушение на мэра Праги Зденека Гржиба и на старосту столичного района Praha 6 Ондржея Коларжа.

Позже чешские власти сообщили, что информация о доставке в Прагу яда из Москвы оказалась вымышленной, причем источником этого фейка стало письмо, направленное одним из сотрудников российского посольства в чешскую контрразведку.

«Мы считаем это досадным эпизодом, который нужно оставить в прошлом»

Содиректор пражского академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете Марек Прихода (Marek Příhoda) считает, что в самой Чехии информации о данном инциденте не так уж много. «Официальное сообщение было очень кратким и техническим. Выступили премьер и министр иностранных дел. Премьер сказал, что это была борьба между сотрудниками (российского) посольства и этот единичный случай мог нанести вред чешско-российским отношениям. А министр добавил, что была попытка дискретно договориться с посольством, но оно не пошло навстречу», – напомнил чешский эксперт в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Этим, по мнению Приходы, и исчерпывается чешский взгляд на данную ситуацию. Что же касается ответной реакции Москвы, то именно она, как считает содиректор центра Бориса Немцова, способна еще более осложнить отношения Москвы с Прагой. И вот почему.

«Конечно, высылка дипломатов – очень неприятный казус, но это всего лишь одно из звеньев цепи, где, например, демонтаж памятника маршалу Коневу связывают с “русофобской политикой” части чешской политической элиты», – говорит Марек Прихода, и добавляет, что в Чехии многих задели слова российских официальных лиц о том, что-де Чехия не проводит самостоятельную внешнюю политику, а оглядывается на неких «старших товарищей». При этом явно подразумеваются Соединенные Штаты Америки, как ведущая страна внутри НАТО, к которому ныне принадлежит и Чешская Республика.

«Таким образом, в Москве все случившееся воспринимается, как часть “заговора против России” или “глобальной антироссийской политики”. Мы же считаем это досадным эпизодом, который нужно поскорее оставить в прошлом, и закрыть тему. Но с другой стороны звучат обвинения в том, что мы работаем на “врагов России”. При этом абсолютно не учитывается мнение чешской стороны. В результате в нашей стране возникла теория, которой я лично не придерживаюсь, что все это было затеяно Москвой с целью вернуться к теме памятника Коневу. И у нас даже возникла инициатива переименовать улицу маршала Конева. А заявления Марии Захаровой – это просто непонимание того, что у другой страны может быть свое понимание сложных моментов истории», – убежден Марек Прихода.

«Это – чудовищная глупость, или провокация»

Живущий в Праге независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров напоминает, что в мировой дипломатической практике существует традиция: когда в двусторонних отношениях возникают коллизии, грозящие дальнейшими осложнениями, ситуацию принято разрешать кулуарно, не придавая ее международной огласке. Что в данном случае и предлагала чешская сторона. «Российское посольство, и, я думаю, руководство российского МИДа сказали: “Нет, мы будем биться до последнего, все это провокация, ужасные и недопустимые вещи” и так далее. То есть все, что Мария Захарова ранее излагала неоднократно. И в результате произошел скандал – Игорь Рыбаков и Андрей Кончаков должны были уехать, что, на мой взгляд, свидетельствует о чудовищной некомпетентности российской дипломатии. Вместо того, чтобы решать проблемы так, как это принято в цивилизованных странах, разжигается скандал. И предметом насмешек и издевательств становится и российское дипломатическое представительство в Праге, и руководство российского МИДа. И, естественно, тот человек, который написал донос», – обрисовывает ситуацию Федоров.

Комментируя данный факт, собеседник Русской службы «Голоса Америки» напоминает, что и в советской, и в российской дипломатической практике и ранее бывали случаи, когда сотрудники посольств писали доносы друг на друга. «Но это первый случай, когда донос был написан в контрразведку страны пребывания. Такого еще никогда не было, во всяком случае, я просмотрел информацию и ничего подобного не увидел. Чтобы так себя вести – это либо какая-то чудовищная глупость за гранью здравого смысла и здравой психики, или же какая-то провокация», – разводит руками эксперт.

Обосновывая вторую версию, Федоров замечает: «Поставьте себя на место чешской контрразведки – а если действительно готовится отравление? И расчет был на то, что чехи действительно остановят Кончакова в аэропорту, подвергнут его досмотру, возникнет чудовищный дипломатический скандал, и российский МИД будет бить во все колокола, обвиняя Прагу в нарушении дипломатического иммунитета. Такой вариант тоже возможен», – допускает Юрий Федоров. И повторяет, что нельзя исключать и вариант с «чудовищной глупостью одного человека, который подставил свое ведомство».

«Это не улучшает наших отношений ни с Чехией, ни с Европейским Союзом»

Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова начала свой комментарий с констатации того, что чешские политики в отношении России порой занимают противоположные позиции: «Скажем, взгляды президента Земана отличаются от взглядов большей части политической элиты Чехии, и этот аспект нужно учитывать. И, насколько я понимаю, он пока никак не высказался об этой ситуации. По крайней мере, я не видела его оценок», – отметила она в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Что же касается сути инцидента, то Романова отмечает: «Конечно же, мы можем только строить догадки относительно того, что произошло, но и для Чехии, и для Европейского Союза в целом это имеет вторичное значение по сравнению с тем, какой репутацией пользуется Россия, и с тем имиджем, который, к сожалению, сложился в отношении России в большинстве стран-членов ЕС.

В этой связи про Россию можно рассказать любую несуразную историю, и высока вероятность, что найдутся те, кто в нее поверит».

Татьяна Романова допускает, что российские дипломаты пошутили по поводу провоза рицина в Прагу, адресовав эту «шутку» чешским спецслужбам. А те, в свою очередь, восприняли эту информацию всерьез и какое-то время занимались ее проверкой. Что впоследствии вызвало негативную реакцию правительства Чешской Республики, вылившуюся в высылку двух российских дипломатов.

«Это, конечно, никоим образом не улучшает наших отношений ни с Чехией, ни с Европейским Союзом, а, скорее, укрепляет тот негативный имидж России, который там сложился.

И я не думаю, что это сильно повлияет на будущее отношений России и ЕС, потому что кардинальным образом это ничего не меняет, за исключением, повторю, укрепления негативного имиджа России.

Что же касается отношений с Чехией, то эта страна, скорее всего, укрепляется во мнении, что диалог с Россией и ее представителями на данный момент весьма сложен, если не невозможен», – заключает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.