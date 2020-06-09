 

Президент Трамп: финансирование полиции продолжиться

09.06.2020, 3:25, Новости дня

Выступая на встрече с офицерами полиции, президент Трамп заявил, что финансирование правоохранительных органов не будет прекращено.

«Прекращения финансирования, как и никакого расформирования нашей полиции, не будет. Наша полиция позволила нам жить в мире. Мы хотим убедиться, что у нас нет плохих ребят, и иногда вы видите некоторые ужасные вещи, которые мы видели недавно, но 99%, я говорю 99,9%, но давайте сойдемся на 99%, из них – великие, великие люди, и они делают работу, которая устанавливает рекорды», – заявил президент США.

Дональд Трамп прокомментировал решение городского совета Миннеаполиса упразднить муниципальную полицию.

«В некоторых газетах вы видите, что они хотят закрыть полицейское управление в Миннеаполисе. Закрыть. Что это означает? Закрыть? У них была пара очень тяжелых ночей, и у них была третья ночь, которая не была простой. Они покинули свой полицейский участок, чего я никогда раньше не видел. Их мэр попросил покинуть участок, теперь похоже, что они покинули мэра. У них было три действительно плохих ночи, и затем я настоял на том, чтобы ввести Национальную гвардию, и внезапно произошло волшебство. Они помогли полиции, но полиции было сказано покинуть свои посты. Никто никогда не видел ничего подобного», – заявил президент Трамп.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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