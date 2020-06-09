Мнение: Продолжение конфедератопада

09.06.2020, 3:18, Разное



Снос монумента погибшим солдатам Конфедерации в Гарфилд-Парке в Индианаполисе.

Ниже, демонтаж статуи Джону Каслману в Луисвилле. Офицер Конфедерации простоял в городе с 1913 года.



То, что осталось от статуи адмирала Семмеса в Балтиморе.

Кроме того:



Уничтоженная мемориальная доска в Университете Алабамы.

1. Университет Алабамы начал демонтаж памятных табличек в честь студентов, которые служили в армии Конфедерации. Кроме них будут удалены и другие объекты напоминающие о Конфедерации.

2. Представитель Пентагона подтвердил, что рассматривается вопрос о переименование 10 военных баз названных в честь деятелей Конфедерации. Во время прошлого Конфедератопада Пентагон отрицал такую возможность, но сейчас накал посильнее будет. Вместо Форт Брэгг будет Форт Флойд (шутка за 300)

3. Вот то, что уничтожили во время прошлого Конфедератопада https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/16/us/confederate-monuments-removed.html На карте серым указано то, что сохранялось после 2017-го года. После 2020-го года мало что останется вообще.

4. Памятник генералу Ли в Ричмонде губернатор планирует убрать в ближайшее время.

На текущий момент в разных городах зарегистрировано более 25 петиций с требованием убрать те или иные памятники связанные с Конфедерацией.