 

Ивлеева села за руль после «глотка» шампанского

09.06.2020, 3:08, Новости дня

Блогер Анастасия Ивлеева села за руль автомобиля после того, как выпила шампанского.

Ивлеева отпраздновала тот факт, что число ее подписчиков в Instagram достигло 17 миллионов. Она организовала салют и выпила шампанское, после чего села за руль, передает Пятый канал.

На упреки подписчиков в том, что она «была с шампанским, а сейчас за рулем», Ивлеева заявила: «Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой».

«Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю», – сообщила Блогер.

Напомним, актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве. Актер был пьян и выехал на полосу встречного движения. Он задержан, против него открыто уголовное дело. Водитель второй машины госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.



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