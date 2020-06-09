Ивлеева села за руль после «глотка» шампанского
09.06.2020, 3:08, Новости дня
Блогер Анастасия Ивлеева села за руль автомобиля после того, как выпила шампанского.
Ивлеева отпраздновала тот факт, что число ее подписчиков в Instagram достигло 17 миллионов. Она организовала салют и выпила шампанское, после чего села за руль, передает Пятый канал.
На упреки подписчиков в том, что она «была с шампанским, а сейчас за рулем», Ивлеева заявила: «Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой».
«Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю», – сообщила Блогер.
Напомним, актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве. Актер был пьян и выехал на полосу встречного движения. Он задержан, против него открыто уголовное дело. Водитель второй машины госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.
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