Яичный желток поможет уберечься от простуды

09.06.2020, 3:00, Новости дня

Яйца являются очень полезным продуктом, который необходимо употреблять во время эпидемий и в период активности простудных заболеваний.

Ученые утверждают, что желток обладает самой большой ценностью. В нем содержится селен, который необходим человеку для поддержания защитных сил организма. Регулярное употребление желтка поможет людям со слабым иммунитетом избежать простуды и гриппа.

Кроме этого, куриные яйца насыщают организм человека энергией и обогащают витаминами. Этот продукт также богат железом, медью, фосфором и кальцием. Данные элементы способствуют укреплению иммунной системы. При регулярном употреблении яичного желтка человек не будет подвержен многим заболеваниям.