Натуральные ткани могут быть опасней синтетических

09.06.2020, 3:00, Новости дня

Во время нового исследования специалисты взяли около 2000 образцов волокон из нескольких океанов и выяснили, что подавляющая часть из них натурального происхождения.

С помощью метода инфракрасной спектрометрии специалисты выяснили, какие волокна были выловлены из океанов и моря. Обнаружилось, что 8,2% от общего количества найденных волокон составляет полиэстер и нейлон, хлопок – 50%, лен и конопля – 29, 5% а шерсть и шелк – 12,2%.

По мнению ученых, натуральные волокна разлагаются медленнее, чем ранее считалось. Влияние натуральных волокон на живые организмы и экосистемы пока еще не было подробно изучено учеными, но, по их мнению, не является абсолютно безопасным.