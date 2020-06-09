 

Мнение: Когда для “высшей” расы аукнется рабство?

09.06.2020, 2:45, Разное

Рабство

Попалось недавно видео, где черный парень говорит о том, что настало время для отдыха тем, кто бесплатно, в течении пятисот лет гнул спину на белого «господина». И считаю, что парень совершенно прав. Память нескольких поколений негров, загнанных наделенными христианскими добродетелями белыми в рабство, никуда не рассосется просто так, за всё в своё время придется отвечать. И то, что недавно несколько сотен белых в США поставили на колени, только начало. Придется отвечать не только белым американцам, а испанцам, французам и всем другими, кто приложил свою руку к работорговле. Например, в конституции США негры определялись не как люди, тогда бы они были субъектами права, а определялись имуществом, как скот, мебель, недвижимость белого господина.  Кстати, а вы знаете, что только в 2013 году последний американский штат Миссисипи ратифицировал поправку в конституцию США об отмене рабства? А ведь это ещё не предъявили свой счет американские индейцы. Вы что, вправду думаете, что они так и останутся навсегда в резервациях? Все основные потрясения для “высшей” расы ещё впереди.

Источник: Теория элит



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