 

Звезда сериала “СашаТаня” Валентина Рубцова осталась недовольна своим внешним видом

09.06.2020, 2:42, Разное

Знаменитость проводит карантин в Сочи. От коронавируса и
жары (сегодня там +30) артистка и ее супруг прячутся дома.

Не забывает Валентина Рубцова радовать подписчиков личного
микроблога свежими снимками. Так, например, знаменитость опубликовала кадр,
на котором запечатлена без макияжа и прически.

Внешний вид звезды сериала “СашаТаня” ни у кого из
подписчиков претензий не вызвал. Сегодня многие звезды показывают себя без фильтров
и мейкапа, “естественными” фото уже никого не удивишь. Между тем поклонники
обратили внимание на подпись к публикации. “Плохо выглядишь. – Ты привыкнешь” –
прокомментировала собственный портрет Валентина Рубцова.

Подписчики не согласились с высказыванием знаменитости.
Интернет-обыватели поспешили переубедить звезду сериала “СашаТаня”.

“Валя, нормально вы выглядите! Что вы, в самом деле! По сравнению
со мной, так идеально просто. Я вон, на сухофрукт стал похож. Скоро всерьез
задумаюсь, чтобы из себя компот заварганить.😂😂😂🔥👏
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Валя,
вы всегда прекрасны! А на этом фото – особенно мила. Без ботексов, нарощеных
ресниц и прочих девичьих типо модностей😍”, – рассуждали пользователи
Сети.

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Публикация от Валентина Рубцова (@yalav) 7 Июн 2020 в 6:02 PDT

Напомним,
ранее в интервью Валентина Рубцова признавалась, что в юном возрасте комплексовала из-за внешности. Знаменитость считала себя некрасивой. Более
того, Валентину дразнили одноклассники. Дети сравнивали нос Рубцовой с
картофелиной.



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