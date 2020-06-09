Звезда сериала “СашаТаня” Валентина Рубцова осталась недовольна своим внешним видом

09.06.2020, 2:42, Разное

Знаменитость проводит карантин в Сочи. От коронавируса и

жары (сегодня там +30) артистка и ее супруг прячутся дома.

Не забывает Валентина Рубцова радовать подписчиков личного

микроблога свежими снимками. Так, например, знаменитость опубликовала кадр,

на котором запечатлена без макияжа и прически.

Внешний вид звезды сериала “СашаТаня” ни у кого из

подписчиков претензий не вызвал. Сегодня многие звезды показывают себя без фильтров

и мейкапа, “естественными” фото уже никого не удивишь. Между тем поклонники

обратили внимание на подпись к публикации. “Плохо выглядишь. – Ты привыкнешь” –

прокомментировала собственный портрет Валентина Рубцова.

Подписчики не согласились с высказыванием знаменитости.

Интернет-обыватели поспешили переубедить звезду сериала “СашаТаня”.

“Валя, нормально вы выглядите! Что вы, в самом деле! По сравнению

со мной, так идеально просто. Я вон, на сухофрукт стал похож. Скоро всерьез

задумаюсь, чтобы из себя компот заварганить.😂😂😂🔥👏

(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Валя,

вы всегда прекрасны! А на этом фото – особенно мила. Без ботексов, нарощеных

ресниц и прочих девичьих типо модностей😍”, – рассуждали пользователи

Сети.

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Публикация от Валентина Рубцова (@yalav) 7 Июн 2020 в 6:02 PDT

Напомним,

ранее в интервью Валентина Рубцова признавалась, что в юном возрасте комплексовала из-за внешности. Знаменитость считала себя некрасивой. Более

того, Валентину дразнили одноклассники. Дети сравнивали нос Рубцовой с

картофелиной.