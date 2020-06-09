 

ЕСПЧ вступился за экс-президента Армении

09.06.2020, 2:40, Новости дня

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ответил на жалобы адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Суд отметил, что законодательство изменилось, и Кочаряна хотят судить по более жесткой статье, которая появилась значительное позже, что недопустимо.

Как сообщалось, Роберт Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года. Его обвинили в свержении конституционного строя — речь идет о разгоне акции протеста в 2008 году. В мае прошлого года экс-президент Армении был освобожден, но уже в июне апелляционный суд выдал санкцию о новом аресте, напоминает телеканал "Россия 24".

Сам Кочарян считает обвинение сфабрикованным и говорит о политическом преследовании. Сейчас бывший президент Армении находится в Ереване, где проходит курс лечения после операции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Китай продолжит усилия по снижению ставок по кредитам

04.06 / Саммит глав стран нормандского формата может состояться в 2020 году – Ермак

30.03 / В Москве 17 детей заразились коронавирусом

22.04 / Компания Audi представила седан Audi A3 нового поколения

01.05 / Количество умерших от коронавируса в Великобритании превысило 27 тыс.

06.06 / Из-за вспышки коронавируса “Укрзалізниця” приостановит продажу билетов в Славянск

27.04 / Онлайн или офлайн: учебный год начнется точно в срок

14.05 / На стимулирующие выплаты медикам из резервного фонда выделили 4,8 млрд рублей

01.04 / В список сайтов с бесплатным доступом вошли 370 сервисов

13.04 / Следком РФ предъявил обвинение Джемилеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска