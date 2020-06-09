ЕСПЧ вступился за экс-президента Армении

09.06.2020, 2:40, Новости дня

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ответил на жалобы адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Суд отметил, что законодательство изменилось, и Кочаряна хотят судить по более жесткой статье, которая появилась значительное позже, что недопустимо.

Как сообщалось, Роберт Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года. Его обвинили в свержении конституционного строя — речь идет о разгоне акции протеста в 2008 году. В мае прошлого года экс-президент Армении был освобожден, но уже в июне апелляционный суд выдал санкцию о новом аресте, напоминает телеканал "Россия 24".

Сам Кочарян считает обвинение сфабрикованным и говорит о политическом преследовании. Сейчас бывший президент Армении находится в Ереване, где проходит курс лечения после операции.