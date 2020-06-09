Михаилу Ефремову грозит до 7 лет лишения свободы

09.06.2020, 2:40, Новости дня

После ДТП на Смоленской площади в Москве в отношении актера Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", передает ТАСС.

Как сообщалось, вечером в понедельник, 8 июня, около 21:40 по Москве в районе дома 3 на Смоленской площади столкнулись два автомобиля — Jeep Grand Cherokee и Lada, — в результате чего пострадал один человек. За рулем иномарки был актер Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан и направлен на медицинское освидетельствование.

Пострадавший в ДТП Сергей Захаров 1963 года рождения, работавший курьером в компании по доставке еды, находится в тяжелом состоянии, в результате инцидента он получил травмы различной степени тяжести, в том числе, открытый перелом бедра, переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.