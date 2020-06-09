В отношении Ефремова открыто уголовное дело после ДТП

09.06.2020, 2:30, Новости дня

В отношении актера Михаила Ефремова открыто уголовное дело в связи с ДТП на Смоленской площади в Москве, следует из сообщения главка МВД по городу.

Как сообщили в главке, против «водителя иномарки» открыто дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ефремову грозит до семи лет лишения свободы, передает ТАСС.

Напомним, в Москве столкнулись Jeep Grand Cherokee и Lada. За рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Актер был пьян и выехал на полосу встречного движения. Он задержан. Водитель Lada, по сообщениям СМИ, госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

Политики и журналисты в соцсетях прокомментировали ДТП, которое произошло по вине Ефремова.