 

“Переходили дорогу на зеленый свет”. В Одессе водитель наехал на четырех подростков

09.06.2020, 2:20, Новости дня

8 июня в Одессе 29-летний водитель на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительной, осуществляя разворот на Люстдорфскую дорогу, наехал на четырех подростков 2008 и 2007 годов рождения. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Одесской области.

В результате ДТП один из несовершеннолетних получил травмы ног, ребенок доставлен в городскую больницу. Трое отделались ссадинами.

У водителя не было прав и документов на машину; мужчина совершил наезд на подростков, когда они переходили регулируемый пешеходный переход, сообщили в патрульной полиции города, пишет “Думская”.

Активист Демьян Ганул опубликовал в Facebook фото с места происшествия. По его словам, водитель препятствовал работе следователя и эвакуации автомобиля. Ганул утверждает: “Дети переходили дорогу на зеленый свет светофора”.

Щойно громадяни Азербайджана збили на автівці чотирьох дітей, які переходили дорогу на зелене світло світлофора. До…

Posted by Дем'ян Ганул on Esmaspäev, 8. juuni 2020

Правоохранители намерены открыть уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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