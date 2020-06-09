МВД начало проверку из-за видео, на котором компания полицейских выпивает…

09.06.2020, 2:15, Разное

…во время карантина в Сочи.

ГУ МВД по по Краснодарскому краю проводят проверку видео, на котором полицейские отдыхают в большой компании в Лазаревском районе Сочи во время действия карантина. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ролике, о котором идет речь, указано, что застолье прошло в кафе «У деда» 5 июня, за день до разрешения общепиту работать в летнем режиме. Автор видео встречает полицейского, просит его представиться, а сам называется сотрудником собственной безопасности МВД.

В беседке отдыхающие подпевают: «Прорвемся, опера!», а голос за кадром подходит к большой компании и просит полицейских встать из-за стола. Встает лишь один гражданин в служебной форме.

«Вы на смене? — спрашивает сотрудник собственной безопасности и получает утвердительный ответ. — С боевым оружием? Употребляете спиртные напитки? Представьтесь, пожалуйста». Затем автор видео спрашивает, есть ли еще сотрудники полиции за столом. После нескольких секунд тишины он говорит, что все равно выяснит.

С 6 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев разрешил кафе и ресторанам работать в летнем режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора. Карантин в регионе продлили до 21 июня, жителям края разрешили передвигаться внутри муниципалитетов без пропусков и без масок.

Влад Янюшкин

— специально для «Новой газеты»