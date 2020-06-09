KCNA: Пхеньян прекращает работу «горячей линии» с Сеулом

09.06.2020, 2:10, Новости дня

По сообщению государственного информационного агентства КНДР KCNA, во вторник Северная Корея прекращает работу «горячей линии» с Южной Кореей, что станет первым шагом на пути к закрытию всех средств связи с Сеулом.

В течение нескольких дней Северная Корея критиковала Южную Корею, угрожая закрыть Межкорейский офис связи и другие проекты, если Сеул не прекратит помогать перебежчикам отправлять листовки и другие материалы в КНДР.

Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе сестра лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон и вице-председатель Центрального комитета правящей Рабочей партии Кореи Ким Ён Чол, решили, что «работа на Юг должна стать работой против врага», – говорится в сообщении KCNA.

В качестве первого шага, в полдень во вторник, Северная Корея отрежет линии связи в Межкорейском офисе связи, а также, среди прочего, «горячие линии» между двумя военными и президентскими офисами, говорится в сообщении.

Обе Кореи технически остаются в состоянии войны, потому что Корейская война 1950-1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

Народ Северной Кореи «был возмущен коварным поведением властей Южной Кореи, с которыми нам еще предстоит иметь дело», – говорится в сообщении KCNA. В сообщении звучат обвинения в адрес властей Южной Кореи, которые «безответственно разрешают перебежчикам наносить ущерб достоинству верховного руководства Северной Кореи».

«Это был признак враждебности ко всем нашим людям», – заявило KCNA. «Мы пришли к выводу, что нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никаких вопросов для обсуждения с ними, поскольку они только вызывают у нас разочарование».