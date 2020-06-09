 

KCNA: Пхеньян прекращает работу «горячей линии» с Сеулом

09.06.2020, 2:10, Новости дня

По сообщению государственного информационного агентства КНДР KCNA, во вторник Северная Корея прекращает работу «горячей линии» с Южной Кореей, что станет первым шагом на пути к закрытию всех средств связи с Сеулом.

В течение нескольких дней Северная Корея критиковала Южную Корею, угрожая закрыть Межкорейский офис связи и другие проекты, если Сеул не прекратит помогать перебежчикам отправлять листовки и другие материалы в КНДР.

Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе сестра лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон и вице-председатель Центрального комитета правящей Рабочей партии Кореи Ким Ён Чол, решили, что «работа на Юг должна стать работой против врага», – говорится в сообщении KCNA.

В качестве первого шага, в полдень во вторник, Северная Корея отрежет линии связи в Межкорейском офисе связи, а также, среди прочего, «горячие линии» между двумя военными и президентскими офисами, говорится в сообщении.

Обе Кореи технически остаются в состоянии войны, потому что Корейская война 1950-1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

Народ Северной Кореи «был возмущен коварным поведением властей Южной Кореи, с которыми нам еще предстоит иметь дело», – говорится в сообщении KCNA. В сообщении звучат обвинения в адрес властей Южной Кореи, которые «безответственно разрешают перебежчикам наносить ущерб достоинству верховного руководства Северной Кореи».

«Это был признак враждебности ко всем нашим людям», – заявило KCNA. «Мы пришли к выводу, что нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никаких вопросов для обсуждения с ними, поскольку они только вызывают у нас разочарование».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / За планы Меркель и Макрона расплачиваться будут беднейшие страны Европы

29.04 / “Коронавирус – безжалостный убийца”. ООН призвала белорусов оставаться дома

12.05 / Москвичей предупредили о сильном ветре

19.04 / Путин поздравил верующих с Пасхой

09.05 / Трамп заявил о переходе США «к величию»

21.05 / Секс-куклы на трибунах. Футбольный “Сеул” оштрафован на 70 тысяч евро

19.05 / В Москве работают 711 из 720 крупных и средних предприятий

20.05 / Самарские власти не исключают вероятность ужесточения ограничительных мер в регионе

09.04 / В успешной сдаче экзаменов помогает сон и классическая музыка

16.04 / СПЧ при президенте России назвал ошибкой перенос Дня воинской славы на день памяти жертв Беслана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска