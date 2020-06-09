Адвокаты принца Эндрю отрицают, что он отказывается сотрудничать с властями США по делу Эпштейна

09.06.2020, 2:10, Новости дня

Адвокаты британского принца Эндрю опровергают утверждения о том, что он отказывается сотрудничать с американской прокуратурой по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна.

Власти США хотят допросить принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы, о его дружбе с Эпштейном, которого в прошлом году нашли мертвым в тюрьме, где он находился в ожидании суда по делу о секс-торговле. Прокуратура ищет возможных сообщников Эпштейна.

Генпрокурор Уильям Барр в понедельник заявил, что планов экстрадировать принца Эндрю нет. Отвечая на вопрос Fox News о том, направляли ли США официальный запрос о его передаче, Барр сказал: «Я думаю, вопрос не в передаче, а в том, чтобы он предоставил некоторые сведения».

Принц Эндрю публично заявил, что будет сотрудничать с «соответствующими правоохранительными органами», однако в марте манхэттенский прокурор Джеффри Берман заявил, что принц «закрыл возможность добровольного сотрудничества», и теперь прокуратура изучает возможные варианты действий.

Однако адвокаты принца настаивают, что он уже трижды в этом году предлагал Министерству юстиции свою помощь.

«К сожалению, в ответ на первые два предложения Минюст нарушил собственные правила по поводу конфиденциальности и заявил, что герцог Йоркский отказывается сотрудничать, – заявляют в адвокатской конторе Blackfords, которая представляет интересы принца. – Поступая так, они скорее пытаются привлечь внимание, чем принимают предложенную помощь».

По словам адвокатов, Минюст США заверил, что Эндрю не является фигурантом расследования.

По данным британского таблоида Sun, американский Минюст направил британским властям запрос в рамках договора о взаимной правовой помощи. Анонимный источник в правоохранительных органах США подтвердил, что такой запрос был направлен.

Минюст США и Министерство внутренних дел Великобритании от комментариев воздержались, как и Букингемский дворец.

Если запрос будет удовлетворен, американская прокуратура может попросить Эндрю добровольно дать показания или вынудить его свидетельствовать в суде под присягой.