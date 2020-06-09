 

Северная Корея решила заблокировать все линии связи с Южной

09.06.2020, 2:08, Новости дня

КНДР во вторник заблокирует все линии связи с Республикой Корея, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как поясняет ЦТАК, это первый шаг по «полному уничтожению всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращению других ненужных действий», передает ТАСС.

Отключение телефонной связи запланировано на 12.00 по местному времени (06.00 мск). Оно распространится и на «коммуникационные линии между военными Севера и Юга в районе Восточного и Западного морей, а также горячую линию между зданиями ЦК Трудовой партии Кореи» и резиденцией южнокорейского президента.

В ходе совещания с участием зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля и первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чжон было решено, что «работа с Югом должна основательно превратиться в борьбу с врагом».

На встрече обсуждались «поэтапные планы действий против врага, чтобы предатели и обманщики расплатились за свои преступления». В качестве «первого шага» было приказано «полностью отключить все линии связи и коммуникации».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Школы в Польше из страха перед властями отказываются от мероприятий по случаю Победы

08.06 / В Великобритании заявили о предательстве Германией Европы ради российского газа

19.05 / Совфед предложил упростить трудоустройство медиков по срочному договору

21.04 / Новым главой ЕСПЧ стал судья из Исландии

21.04 / Власти Баварии объяснили отмену фестиваля «Октоберфест-2020»

05.05 / CNN – карантин дал морским животным редкую и недолгую возможность разгуляться

30.04 / США собрались разработать сотни миллионов доз вакцины от коронавируса

08.06 / В «Союзе женщин России» пожаловались на жеманных мужчин

01.06 / Для туристов из других регионов России Крым может открыться уже к 1 июля

30.05 / 1+1 – карантин ослабили — украинцы начали массово обращаться за рабочими визами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска