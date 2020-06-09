Северная Корея решила заблокировать все линии связи с Южной

09.06.2020, 2:08, Новости дня

КНДР во вторник заблокирует все линии связи с Республикой Корея, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как поясняет ЦТАК, это первый шаг по «полному уничтожению всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращению других ненужных действий», передает ТАСС.

Отключение телефонной связи запланировано на 12.00 по местному времени (06.00 мск). Оно распространится и на «коммуникационные линии между военными Севера и Юга в районе Восточного и Западного морей, а также горячую линию между зданиями ЦК Трудовой партии Кореи» и резиденцией южнокорейского президента.

В ходе совещания с участием зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля и первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чжон было решено, что «работа с Югом должна основательно превратиться в борьбу с врагом».

На встрече обсуждались «поэтапные планы действий против врага, чтобы предатели и обманщики расплатились за свои преступления». В качестве «первого шага» было приказано «полностью отключить все линии связи и коммуникации».