Мнение: ПНС Ливии отвергает Каирскую декларацию

09.06.2020, 2:06, Разное

Саррадж объявил, что ПНС Ливии отказывается поддержать Каирскую декларацию и что наступление на Сирт и авиабазу Аль-Джуфра будет продолжено, пока они не будут взяты. 48 часов, которые отвел на принятие декларации президент Египта Ас-Сиси истекают сегодня в 16-00.

Примечательно, что член президентского совета Сарраджа Ахмед Митиг, побывавший в Москве, звонил в штаб группировки наступающей на Сирт и призывал прекратить атаку Сирта, так как это красная линия для России. Часть окружения Сарраджа накинулась на Митига, и начала требовать его отставки. Ну и после этого как раз и последовало заявление о том, что атаку на Сирт надо продолжать, фактически пересекая не только "красную линию Москвы", но и "красную линию Египта".

Со вчерашнего вечера ВВС ЛНА нанесли несколько мощных ударов на дорогах ведущих в Сирт и на авиабазу Аль-Джуфра (заявлены претензии на большие потери ПНС Ливии в людях и технике). Также за последние 12 часов заявлены еще 2 уничтоженных турецких БПЛА. ПНС Ливии в свою очередь заявляют, что точечные удары турецких дронов нанесли ЛНА существенный ущерб в Сирте. Кроме того, ПНС Ливии продолжает "расширяться" к югу от Триполи, захватывая небольшие города и поселки, где особого сопротивления ПНС Ливии не встречает, а местные племена снова меняет сторону.

Египетские войска пока открыто в Ливию не заходили. Кадры колонн танков и ББМ сняты еще на территории Египта. Дополнительные самолеты и вертолеты уже переброшены на авиабазы у границы с Ливией. Есть сообщения, что Турция отправила подводные лодки к берегам Ливии для усиления корабельной группировки действующей у берегов Триполитании (в том числе и совместно с кораблями Италии).

В общем, ждем развития событий, при отсутствии перемирия, нас ждет разрастание Ливийской войны и ее дальнейшая интернационализация. Ближайшая точка бифуркации будет пройдена сегодня в 16-00.

После отказа ПНС Ливии (и Турции) от Каирской декларации, мячик на стороне спонсоров Хафтара.