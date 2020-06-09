 

Мнение: ПНС Ливии отвергает Каирскую декларацию

09.06.2020, 2:06, Разное

Саррадж объявил, что ПНС Ливии отказывается поддержать Каирскую декларацию и что наступление на Сирт и авиабазу Аль-Джуфра будет продолжено, пока они не будут взяты. 48 часов, которые отвел на принятие декларации президент Египта Ас-Сиси истекают сегодня в 16-00.
Примечательно, что член президентского совета Сарраджа Ахмед Митиг, побывавший в Москве, звонил в штаб группировки наступающей на Сирт и призывал прекратить атаку Сирта, так как это красная линия для России. Часть окружения Сарраджа накинулась на Митига, и начала требовать его отставки. Ну и после этого как раз и последовало заявление о том, что атаку на Сирт надо продолжать, фактически пересекая не только "красную линию Москвы", но и "красную линию Египта".

Со вчерашнего вечера ВВС ЛНА нанесли несколько мощных ударов на дорогах ведущих в Сирт и на авиабазу Аль-Джуфра (заявлены претензии на большие потери ПНС Ливии в людях и технике). Также за последние 12 часов заявлены еще 2 уничтоженных турецких БПЛА. ПНС Ливии в свою очередь заявляют, что точечные удары турецких дронов нанесли ЛНА существенный ущерб в Сирте. Кроме того, ПНС Ливии продолжает "расширяться" к югу от Триполи, захватывая небольшие города и поселки, где особого сопротивления ПНС Ливии не встречает, а местные племена снова меняет сторону.
Египетские войска пока открыто в Ливию не заходили. Кадры колонн танков и ББМ сняты еще на территории Египта. Дополнительные самолеты и вертолеты уже переброшены на авиабазы у границы с Ливией. Есть сообщения, что Турция отправила подводные лодки к берегам Ливии для усиления корабельной группировки действующей у берегов Триполитании (в том числе и совместно с кораблями Италии).

В общем, ждем развития событий, при отсутствии перемирия, нас ждет разрастание Ливийской войны и ее дальнейшая интернационализация. Ближайшая точка бифуркации будет пройдена сегодня в 16-00.
После отказа ПНС Ливии (и Турции) от Каирской декларации, мячик на стороне спонсоров Хафтара.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Карантин пошел на пользу: “Золушка” Лили Джеймс и звезда сериала “Корона” Мэтт Смит возобновили роман

25.04 / В Сети появились первые «живые» фото смартфона OnePlus Z

04.04 / Мнение: Китай поставит в Россию 80 млн. медицинских масок

12.04 / Кушать подано, возьмите за дверью

21.04 / Флагманы 2019 года OnePlus 7T и 7T Pro упали в цене на фоне анонса OnePlus 8T и 8T Pro

25.05 / Условно-пожизненные

01.06 / Мнение: Не надо из Органов опеки делать “монстров” – иногда детей надо спасать

15.04 / Мнение: Новая “Дюна”

23.05 / «Приходилось бомжевать»: Лолита рассказала о жизни в Москве с Цекало

28.03 / Актрису Анастасию Заворотнюк пытаются уберечь от каронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска