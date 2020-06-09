Создана роботизированная копия рогатого жука

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09.06.2020, 1:48, Новости дня

Вдохновившись рогатым жуком Allomyrina dichotoma, который является одним из самых крупных насекомых на Земле, ученые смогли создать летающего робота. По словам ученых, их разработка может быть использована во время научных исследования и военных операций.

Чтобы создать роботизированную копию рогатого жука, ученые пристально изучали насекомое Allomyrina dichotoma. Когда ученые создали первый вариант модели, ими была использована батарея с большим напряжением и коротким временем полета, который составлял три минуты. Второй вариант мог продержаться в воздухе в течение девяти минут при помощи использования низковольтного источника питания.

Чтобы достичь такого результата, специалисты заменили сервоприводы на новые модели, и полностью поменяли форму крыльев робота.



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