Звезда “Ворониных” Юлия Куварзина и ее дочь вынуждены экономить

09.06.2020, 1:30, Разное

По словам актрисы, в марте и апреле планировалось около 20 спектаклей с ее участием. Из-за карантина выступления отменились, и знаменитость лишилась приличных сумм.

Однако Юлия Куварзина на судьбу не жалуется. Театр на

Таганке, где служит звезда, продолжает выдавать ей и коллегам небольшую

заплату.

Знаменитость привыкает быть стесненной в средствах. Артистка

начала экономить и приучает 12-летнюю дочь Лизу следить за тратами. Юлия

объясняет наследнице, что даже после отмены карантина их жизнь не сразу

вернется в привычное русло. На какое-то время придется отказаться, например, от походов в

кафе.

Также звезда сериала “Воронины” призналась, что начала оформлять

дисконтные карты магазинов. Раньше артистка не делала этого. Юлия Куварзина и представить не могла, что

членство в клубе покупателей гарантирует хорошие скидки.

Знаменитость подчеркнула, что некоторые ее коллеги находятся

в более уязвимом положении. Юлии, к слову, не надо платить за арендованное жилье или

ежемесячно вносить платеж по ипотеке.

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Публикация от Юлия Куварзина (@ykuvarzina_official) 2 Июн 2020 в 7:55 PDT

Напомним, что звезда сериала “Воронины” Юлия Куварзина и ее дочь

пережидают пандемию за городом. Артистка отметила, что карантин лучше переносится на свежем воздухе, и у нее есть такая возможность.