Охота на русских продолжается: в Германии по запросу США арестован российский музыкант Казначеев

09.06.2020, 1:21, Новости дня

Обвиняют в финансовых киберпреступлениях, по традиции не предоставляя никаких внятных доказательств. Новая потенциальная жертва американского экстерриториального права — Денис Казначеев. Российский музыкант, который был арестован в Германии по запросу из Соединённых Штатов.

Причём, с его экстрадицией Вашингтон просит не тянуть. Требует от Берлина немедленной выдачи, чтобы россиянина можно было поскорее доставить в якобы самый объективный и демократичный в мире суд США. А добьются ли своего и почему уголовное преследование Казначеева выглядит, мягко говоря, надуманным?

Отмывание денег, кибермошенничество и темная деятельность в интернете — лишь часть обвинений, которые США выдвигают российскому гражданину Денису Казначееву. Но в РФ он давно не живет. Несколько лет назад молодой человек из Кемеровской области переехал в Берлин, где работает диджеем. В музыкальных кругах Дениса знают под псевдонимом Гуттершнипе. он играет и создает электронную музыку в жанрах техно и техно-хаус. На странице в соцсети афиши гастролей, анонсы релизов и видео с выступлений. О том, что неделю назад Дениса задержали, тоже стало известно из соцсетей.

"Семь дней назад известный российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете."

Друзья Дениса из Германии требуют реакции от местных властей. Сейчас они собирают подписи в поддержку музыканта. И планируют обратиться в апелляционный суд Берлина. Доказательств вины россиянина нет, и самое главное на данный момент освободить Казначеева под залог и избежать экстрадиции. "Правовые системы США десятилетиями демонстрируют свою несостоятельность, коррумпированность и несправедливость", – говорится в петиции. На помощь музыканту готово прийти российское посольство в Германии.

"Посольство РФ в курсе произошедшего. Запросов об оказании консульско-правовой помощи со стороны Д.Казначеева в дипмиссию не поступало. В настоящее время договариваемся об установлении контактов с Д.Казначеевым, его адвокатом, а также администрацией учреждения, в котором содержится задержанный, для уточнения всех обстоятельств", — сообщил Илья Рожков, пресс-секретарь Посольства РФ в ФРГ.

Задержание Казначеева произошло прямо у него дома. В ходе обыска полицейские изъяли все его ноутбуки, паспорта и банковские карты. Как выяснилось позже, ордер на арест выдал один из округов штата Мэриленд еще 9 декабря прошлого года. Американские службы утверждают: в даркнете с 2010 года Казначеев и его пособники отмыли преступным путем больше одного миллиона долларов.

Только вот ни одного из предполагаемых соучастников сам музыкант даже не знает. Он уверен, выводы следствия ошибочны. А ID и IP-адреса, которые указаны в деле, не имеют к нему никакого отношения. И, как говорят киберэксперты, такое в интернете происходит довольно часто. Мошенники могут, например, создать аккаунты-клоны, участвовать от лица человека в различных операциях или просто перехватить контроль над личными устройствами.

"Хакер может захватить ваше устройство технически. То есть, на нем будет стоять программа снифер, которая управляет вашей клавиатурой, устройствами, имеет доступ к камере и микрофону, может отправлять письма. На захваченном устройстве можно делать все, что угодно. В этом случае атака действительно может идти с вашего компьютера. И если человек не очень подкован технически, да даже если подкован, это надо специально знать, как отслеживать", — поясняет Андрей Масалович, эксперт по кибербезопасности.

Впрочем, случай с требованием США экстрадировать человека без достаточной доказательной базы далеко не первый. И, как правило, большинство из них связаны именно с вопросами кибербезопасности. Только за последние десять лет по запросу американских властей в третьих странах арестовали 40 россиян. Обвинения схожи: кибератаки на компании США, финансовые махинации, похищении персональных данных.

Решения об экстрадиции в США сейчас ожидает Александр Винник. До этого греческие власти экстрадировали его во Францию. В Италии кассационный выдаче подтвердил решение об экстрадиции Штатам топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. А процесс против еще одного российского гражданина, Евгения Николина, которого Чехия экстрадировала в США два года назад, затягивается из-за пандемии.

"Они пытаются использовать уголовную политику с тем, чтобы каким-то образом причинить ущерб другому государству и решить свои какие-то вопросы. Скажем, что касается специалистов айтишников и других специалистов в этой сфере, чаще всего привлекают к ответственности, чтобы потом использовать их в своих интересах. Там много нюансов, которые позволяют закрыть человека и привлечь его к ответственности на основании доказательств, которые, например, применимы в российском праве", — уверен Анатолий Капустин, президент Российской Ассоциации Международного Права.

Сейчас Денис Казначеев находится в берлинской тюрьме Моабит. К музыканту пускают лишь адвоката. А в немецкой прокуратуре уже заявили, что информацией по делу обладает только Минюст США — Германия лишь оказывает международную правовую помощь. И, тем не менее, защита намерена доказать, что Казначеев не имеет отношения к предъявляемым ему обвинениям. Процесс должен быть открытым и проходить на территории Германии.