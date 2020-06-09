WSJ – в пандемию модные бренды поддерживают продажи дизайнерскими масками

09.06.2020, 1:10, Новости дня

Всё больше модных брендов переключается на изготовление дизайнерских масок для лица в условиях замедления темпов развития экономики, пишет The Wall Street Journal. По данным списка самых популярных брендов и товаров в мире моды Lyst, с начала года люди стали интересоваться защитными масками на 510% чаще.



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Целый ряд модных брендов добавили защитные маски в свои постоянные модельные ряды, по мере того как люди по всему миру постепенно возвращаются к работе и привычной жизни и по указанию властей вынуждены носить маски в общественных местах, пишет The Wall Street Journal.

Для того чтобы не сокращать занятый на производстве персонал и обеспечить себе и розничным продавцам столь необходимый доход в условиях замедления экономики, многие компании начали изготовление защитных масок ещё весной. Теперь они шьют их из роскошных тканей, придумывают для них оригинальный дизайн и даже добавляют вышивку и логотипы.

Некоторые из этих масок можно приобрести за $10, другие продаются за сотни долларов, так французский модный дом Givenchy создал кепку со съёмной маской за $590. К созданию защитных масок также присоединились и крупные компании по производству спортивной одежды, например Outdoor Voices и Adidas. Компания Madewell продаёт «ограниченное серию» масок из обрезков тканей, а американский бренд Rowing Blazersизготавливает маски, подходящие под офисную одежду, используя ткань для костюмов.

Основательница марки Reformation Яэль Афлало также занялась созданием защитных масок, чтобы помочь удовлетворить возникший во время распространения коронавируса спрос. Она сделала ставку на яркие ткани и модные узоры

«Более мрачный сценарий предполагает, что это будет продолжаться долгое время, — отметила Афлало. — Мы подумали, почему бы не получить прибыль от дизайнерских масок».

Американский предприниматель Тревор Джордж переключился с производства одежды с изображениями героев комиксов и мультфильмов, таких как Бэтмен и Hello Kitty, на печать этих персонажей на масках, после того, как оборот его бизнеса MaskClub сократился на 60%.

По данным компании электронной коммерции изделий ручной работы и старинных вещей и материалов Etsy Inc., в апреле «маска для лица» стала самым популярным запросом на сайте Etsy.

«Мне кажется, что они здесь, чтобы остаться», — сказала профессор по дизайну обуви и аксессуаров в Технологическом институте моды Сара Маллинс.

Согласно данным списка самых популярных брендов и товаров в мире моды Lyst, с начала года люди стали искать маски на 510% чаще. При этом защитный аксессуар стал одним из самых популярных товаров наряду с роскошными сумками и кроссовками.

АмериканскаКристи Ип и прежде надевала маски на различные фестивали, а во время пандемии отдала предпочтение светящейся в темноте защитной маске, которая, как она надеется, поможет ей «выделиться из толпы», передаёт The Wall Street Journal.