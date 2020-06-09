Начальника Генштаба Армении уволили после свадьбы сына во время эпидемии коронавируса

09.06.2020, 1:06, Новости дня

В Армении по инициативе премьер-министра Никола Пашиняна уволили начальника Генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майора Артака Давтяна. Соответствующий указ президент Армении Армен Саркисян издал 8 июня.

Другим указом он назначил на эту должность генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна.

Давтян возглавлял Генеральный штаб с мая 2018 года.

7 июня издание Hraparak сообщило, что сын Давтяна устроил пышную свадьбу, несмотря на действующий в стране из-за пандемии коронавируса режим чрезвычайного положения. Торжество проходило в особняке Давтяна, расположенном недалеко от центрального корпуса министерства обороны. На него, по данным издания, пригласили более 100 человек.

На следующий после свадьбы день Пашинян анонсировал в Facebook отставку Давтяна. Причину такого решения он не указал, но позже на брифинге сказал, что все органы государственного управления и местного самоуправления должны своим примером демонстрировать “крайнюю и безоговорочную дисциплину”, соблюдая противоэпидемические правила, чтобы “вдохновить соотечественников”, сообщило агентство “Арменпресс”. Он пожелал счастья молодоженам, но отметил, что в сложившейся ситуации интересы государства требовали принятия такого решения.

Сам генерал-майор сказал “Арменпресс”, что не считает, что с его стороны были нарушения, но “пусть это выясняют соответствующие органы”. Давтян отметил, что перед законом все равны и если он совершил какое-либо нарушение, то готов нести ответственность, но “у всех есть право на личную жизнь”.

По данным минздрава Армении на 8 июня, в стране зарегистрировано 13 325 случаев заражения коронавирусом, умерло 211 человек, а 4099 больных вылечились. Переболел и Пашинян с семьей. “Радио Азатутюн” отмечает, что практически ежедневно руководство Армении призывает граждан воздерживаться от массовых мероприятий и соблюдать введенные в стране ограничения.

6 июня премьер-министр Армении заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с распространением коронавируса. По словам Пашиняна, Армения достигла критической отметки и “шагает по аду”, система здравоохранения страны перегружена.