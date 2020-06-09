Умерла украинская журналистка и волонтер Костюк

09.06.2020, 1:06, Новости дня

7 июня в Киеве умерла 55-летняя Богдана Костюк, журналистка и первый руководитель киевского бюро “Радіо Свобода”. Об этом сообщила в Facebook директор украинской службы “Радіо Свобода” Марьяна Драч.

“С нами больше нет Богданы Костюк. В это нельзя поверить”, – написала Драч.

З нами більше немає Богдани Костюк. У це не можна повірити. З Радіо Свобода Богдана майже 25 років: перший координатор… Posted by Мар`яна Драч on Esmaspäev, 8. juuni 2020

В начале 2020 года журналистка переболела тяжелым респираторным заболеванием. Затем вышла на работу, но уже в марте болезнь вернулась с осложнениями, пишет “Радіо Свобода”. Костюк госпитализировали из-за проблем с кровью. Ее друзья и коллеги искали для нее доноров и сами сдавали для нее кровь.

7 июня она сообщила из больницы, что чувствует себя лучше, но вечером того же дня ее не стало.

На “Радіо Свобода” журналистка работала 25 лет.

Костюк была известна не только как журналист, но и как волонтер: после начала войны на Донбассе собирала продукты и лекарства для ВСУ.