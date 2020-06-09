 

Вел себя агрессивно, угрожал полиции. В Одессе водитель наехал на четырех подростков

09.06.2020, 1:06, Новости дня

29-летний водитель наехал на четырех детей, осуществляя разворот на Люстдорфскую дорогу, об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Одесской области 8 июня.

На перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительный водитель ВАЗа наехал на четырех подростков 2008 и 2007 годов рождения.

В результате наезда один из несовершеннолетних получил травмы ног, ребенок доставлен в городскую больницу. Трое отделались ссадинами.

У водителя не было прав и документов на машину, он вел себя агрессивно, угрожал полицейским и родителям пострадавших детей, сообщила “Думская”.

По словам активиста Демьяна Ганула, водитель препятствовал работе следователя и эвакуации автомобиля.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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