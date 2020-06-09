В Москве отменяют антикоронавирусные ограничения

09.06.2020, 0:55, Новости дня

В Москве с ближайшего вторника, 9 июня, начнется поэтапная отмена ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом в своем блоге объявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, это решение вызвано снижением масштабов распространения инфекции в городской черте.

Решение московских властей вызвало неоднозначную реакцию в обществе. По мнению критиков, для объявления «деэскалации» войны с COVID-19 был выбран не самый удачный момент. За последние сутки в Москве впервые за шесть дней зафиксирован прирост новых случаев коронавируса выше 2 тысячи человек (2001), а выписавшихся из больницы было меньше, чем заразившихся (1633 пациента). При этом смертность осталась примерно на том же уровне, что и раньше (51 человек).

Всего в столице России с начала эпидемии инфицировано около 200 тысяч человек. По этому показателю город обгоняет подавляющее большинство стран мира, в том числе Индию и Китай с их миллиардным населением.

Социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко назвал объяснение столичного градоначальника причины, послужившей отмене ограничений, «совершенно лицемерным». По его убеждению, главным побудительным мотивом здесь стала подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию, «за путинское обнуление».

«Ясно, что в последнее время столкнулись интересы московских властей, которые состояли в сохранении карантина, и Кремля, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Собянину очень удобно иметь такую уязвимую, парализованную в правах массу населения, когда людей в любой момент можно арестовать за нарушение режима самоизоляции. Общий паралич гражданской и общественной активности, который неизбежен при карантине, для Собянина был подарком, мечтой наяву».

А интересы Кремля были прямо противоположны, рассуждает Игорь Яковенко. Как ему представляется, администрации президента требовалось создать «хоть какую-то видимость участия людей в голосовании».

«В результате со стороны премьера (Михаила) Мишустина была организована проверка деятельности столичных властей на предмет возможного превышения ими своих полномочий, – напомнил он. – Это был явный намек, что Собянину лучше бы прислушаться к мнению высшего руководства, что и произошло. Так что интересы столичного главы в данном случае были принесены в жертву интересам Кремля».

Забота о здоровье граждан не имеет к отмене карантинных мер никакого отношения, это чисто политическое решение, полагает журналист.

Как сообщают в понедельник, 8 июня, СМИ, Сергей Собянин снял ограничения в Москве по просьбе чиновников администрации президента. В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, что заявил, что столичные власти действовали исключительно в рамках собственной компетенции.

Очевидно, что управляемая статистика и медиа сегодня в унисон работают на исполнение воли Кремля, заметил Игорь Яковенко: «Как только Путин сказал, что пандемия у нас заканчивается, так и статистика замерла на месте… Характерно, что Путин объявил об этом на совещании, которое проводил дистанционно. Это лучший критерий для того, чтобы понять, что происходит в стране. Путин по-прежнему в «бункере», он проводит совещания дистанционно, чем отличается абсолютно от всех мировых лидеров, которые в трудный час находятся вместе со своим народом».

Это тот самый момент истины, на который стоит обратить внимание, резюмировал экс-глава Союза журналистов России.

Депутат Мосгордумы, член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин согласен, что ситуация с коронавирусом в Москве сейчас скорее неблагоприятна, чем наоборот. Однако, по его оценке, режим самоизоляции изжил себя, его уже мало кто соблюдает.

«Люди устали от ограничений, – сказал он в комментарии «Голосу Америки». – А ужесточать сейчас контроль, допустим, за теми, кто и как гуляет в соответствии с номерами домов, в которых они проживают, и штрафовать за это, значит вызвать лишнее раздражение у граждан и негативные эмоции в отношении властей. Да, но если не контролировать этот режим, то он становится бессмысленным. Поэтому я не критикую это решение. Ограничения просто не работают, они отторгаются обществом».

Вместе с тем Сергей Митрохин признался, что отрицательно относится к намеченному на ближайшее время проведению парада Победы и голосованию по изменениям в основной закон страны.

«Специально создавать поводы для массового скопления людей сегодня, когда с коронавирусом еще далеко не покончено, неправильно. Власть тут ставит свои интересы выше безопасности людей. Потому что массовое посещение избирательных участков, безусловно, чревато распространением инфекции», – заключил политик.