В Конгресс внесен законопроект о реформе полиции и расовой справедливости

09.06.2020, 0:55, Новости дня

Демократы в Палате представителей представили законопроект, цель которого решить расовую несправедливость при полицейском контроле в США.

В случае принятия «Закон о полицейском правосудии» изменит ряд существующих практик. Например:

– Законопроект исключит защиту сотрудников полиции и исправительных учреждений в рамках «квалифицированного иммунитета», который защищает должностные лица, действия которых были признаны незаконными, в том числе в случаях применения чрезмерной силы.

– Законопроект укрепит защиту гражданских прав, сделав полицию ответственной за нарушения конституции, которые совершаются «сознательно или с безрассудным пренебрежением».

– Законопроект ограничит применение огня на поражение в ситуациях, в которых это считается необходимым и когда другие варианты были исчерпаны, а не позволять офицерам самим определять, что огонь на поражение является единственным вариантом, если полицейский верит, что столкнулся с угрозой.

– Министерство юстиции США будет обязано создать реестр неправомерных действий сотрудников полиции. В нем будут содержаться жалобы на федеральные и местные правоохранительные органы, а также результаты проверок, дисциплинарные взыскания и тому подобное. Этот шаг призван сделать невозможным переход офицеров, уволенных за проступки, на аналогичные должности в других отделах.

– Законопроект запрещает проверки по расовому признаку на уровне федеральных правоохранительных органов, и требует от местной полиции, получающей федеральные гранты, предоставить свидетельства, подтверждающие устранение подобных практик, для получения финансирования

– Законопроект вводит запрет на федеральном уровне на использование удушья и давление на сонную артерию, например, коленом на шею, что привело к смерти Джорджа Флойда. Правоохранительные органы в штатах будут дисквалифицированы при получении федеральных грантов, если не введут запрет на подобные практики.

– Законопроект запрещает использование федеральных ордеров «без стука» при правонарушениях, связанных с наркотиками, и дисквалифицирует управления полиции, не отказавшихся от такой практики, от получения федеральных грантов. Полиция в Луисвилле, штат Кентукки, в этом году убила 26-летнюю Бреонну Тейлор, выполняя судебный ордер на обыск ее квартиры.

– Документ требует от офицеров федеральных правоохранительных органов носить нательные камеры.

– Законопроект ограничивает передачу военного оружия и оборудования местным отделениям полиции. Исключение составляют контртеррористические операции, и не касаются операций по контролю за оборотом наркотиков или операции, связанные с обеспечением безопасности на границе.

– Законопроект предоставляет Министерством юстиции выдавать повестки в рамках расследований, связанных с неправомерными действиями полиции, и предоставляет на следующие десять лет 100 миллионов долларов в виде грантов на финансирования подобных расследований генеральными прокурорами штатов.