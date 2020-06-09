Мнение: Доклад “Конструирование образа врага”

09.06.2020, 0:54, Разное

Вышел достаточно интересный доклад на тему информационной войны против РФ в Твиттере.

Называется "Конструирование образа врага". В нем анализируются тенденции ведения пропаганды в Твиттере по наиболее известным эпизодам вроде "взлома выборов в США", "русским хакерам ломающим что-либо","вторжении на Украину" и т.д.

С учетом того, что Твиттер это прямо скажем не дружественная платформа, такой накал совсем не удивляет, скорее наоборот, было бы странно, если бы его не было.

Относительно же вопросов демонизации, то со времен прошлой Холодной войны мало что поменялось в плане методологии обвинений и развешивания ярлыков, хотя технологический уровень информационной войны изменился, да и технологии манипуляции сознанием на месте не стоят.

Полностью доклад можно почитать вот здесь http://polit-info.ru/books/konstuirovanie_obraza_vraga.pdf