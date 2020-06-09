 

Пьяный Ефремов задержан после ДТП

09.06.2020, 0:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов задержан после ДТП, он находится в состоянии опьянения, следует из слов начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

Он сообщил, что в 21.44 мск «у дома 3 на Смоленской площади водитель Jeep Grand Cherokee» выехал «на полосу встречного движения и совершил столкновение» с Lada. В результате пострадал водитель Lada. При этом «водитель» Jeep Grand Cherokee «задержан на месте происшествия».

«Состояние опьянения установлено», – приводит слова Васенина ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что «пострадавший мужчина госпитализирован» с «переломом бедра, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой, а также сочетанной травмой головы». По словам источника, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Он «работает курьером в компании «Деликатеска.ру», которая специализируется на доставке морепродуктов».

На месте ДТП находится машина с логотипом «Деликатеска.ру», которая получила серьезные повреждения, ее увозят на эвакуаторе.

Напомним, за рулем Jeep Grand Cherokee находился актер Михаил Ефремов. Очевидцы рассказали, что Ефремов был за рулем «пьяным и с трудом стоял на ногах». Когда Ефремова после ДТП сажали в полицейский автомобиль, «он и залезть сам не смог, его затащили».



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