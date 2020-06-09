 

Риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивает нарушение сна

09.06.2020, 0:35, Новости дня

Ученые связывают нарушение сна с повышенным риском атеросклероза уже давно. Но до сих пор специалистам был непонятен механизм негативного воздействия. Во время нового исследования ученым удалось получить ответ на волнующий вопрос.

Команда ученых обнаружила, что нарушения сна повышают риск развития инсульта по причине усугубления воспалительного процесса. На основе актиграфии ученые измерили нарушения сна участников исследования, а также изучили уровни нейтрофилов и моноцитов в их крови.

Обнаружилось, что нарушения сна способствовали увеличению количества кальция в коронарной артерии, а это усиливало атеросклероз. Даже при учете других факторов риска, влияние нарушений сна оставалось на том же уровне.



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