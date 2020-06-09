Результаты лечения рака зависят от диеты

09.06.2020, 0:35, Новости дня

Ученые выяснили, что диета может очень сильно влиять на микробиом в кишечнике и это отразится на реакции организма на химиотерапевтические препараты.

Обнаружилось, что привычные аминокислоты способны увеличивать токсичность препаратов, а также уменьшать их эффективность. Во время работы с круглыми червями специалисты обнаружили, что токсичность химиотерапии способна повышаться до 100 раз. По словам ученых, при добавлении миллиграмма аминокислоты серина доза препарата убивала червей.

Кроме этого обнаружилось, что разные комбинации диеты и микробиома меняют реакцию хозяина на химиотерапию. Полученные учеными данные показывают, что отдельные изменения рациона способны изменить метаболизм микробиома и реакцию хозяина на препарат.