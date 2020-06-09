 

Объявлено об отмене режима самоизоляции и пропусков в Москве

09.06.2020, 0:15, Разное

Отменяется и график прогулок для горожан. Об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы сообщил ее председатель Константин Ремчуков.

По его словам, 16 июня откроются кафе и летние веранды.
Ранее в пресс-службе Департамента информационных технологий напомнили, что режим цифровых пропусков будет действовать в столице до 14 июня.

Напомним, что 29 марта москвичи оказались в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Сейчас власти постепенно отменяют карантин в Москве в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Июн 2020 в 12:52 PDT

Напомним, что 5 июня мэр столицы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию карантина в Москве. Градоначальник отметил, что пора возвращаться к нормальной жизни.



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