Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 июня 2020 года

09.06.2020, 0:15, Разное

С 9 июня в российской столице снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса в России. Уходят в прошлое электронные пропуска, график прогулок и режим всеобщей изоляции.

Жители столицы могут спободно перемещаться по городу, открываются парикмахерские, салоны красоты. Со следующей недели заработают кафе и рестораны. “Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни”, – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Россиянам разрешили посещать зарубежные страны. Правда, пока лишь с целью заботы о родственниках, а также для работы, учебы или получения медицинской помощи. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, упрощается въезд для иностранцев в России. Приезжать в нашу страну смогут те, у кого есть нуждающиеся в уходе близкие родственники, а также те, кто намерен лечиться в российских клиниках.

Коронавирусом в мире согласно данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше семи миллионов человек. Скончались 409,8 тысячи человек. В США заболели более 1,9 миллиона человек, в Бразилии – 691 тысяча.

Коронавирус в Москве

Заболели – 197 018

Умерли – 2 919

Выздоровели – 102 714

Коронавирус в России

Заболели – 476 658

Умерли – 5 971

Выздоровели – 230 688

Коронавирус в мире

Заболели – 7 010 963

Умерли – 409 880

Выздоровели – 3 390 060

Статистика коронавируса на 9 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква197 018

2 919102 714Россия476 6585 971230 688США1 941 785112 819577 059Весь мир7 010 963

409 880

3 390 833

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