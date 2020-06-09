 

Неймар признался, что хочет покинуть “ПСЖ” ради возвращения в “Барселону”

09.06.2020, 0:09, Новости дня

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар рассказал своим одноклубникам о том, что хотел бы покинуть команду. 28-летний форвард по-прежнему грезит возвращением в "Барселону".

Это произошло в разговоре Неймара с теми партнерами по "ПСЖ", с кем у него имеются наиболее дружеские отношения, сообщает Mundo Deportivo. "Так или иначе, но я хочу вернуться в "Барселону", — признался бразилец.

Напомним, что Неймар выступает за парижан с лета 2017 года, куда он перебрался как раз из "Барсы". Тогда он обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро. Сейчас "ПСЖ" требует за футболиста 175 миллионов евро, но каталонцы отказываются покупать игрока за такие деньги.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / В Турции провели испытания вакцины от коронавируса на животных

14.05 / Собянин уточнил требования по ношению масок и перчаток

06.04 / Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС

08.04 / Аэропорт Грозного обязал пассажиров из Москвы иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус

29.05 / Максим Галкин выпустил пародию на Путина и Собянина. Российские СМИ опубликовали ее, а потом удалили по звонку из Кремля

07.04 / Подсчитано сокращение курса рубля к корзине валют в марте

19.05 / Apple может представить Apple Glasses уже в этом году

17.04 / Снимок фотографа российского происхождения победил в категории World Press Photo

01.05 / Музыка объединяет и помогает: знаменитые джазмены провели акцию в поддержку медиков

04.06 / Выплату в 10 тыс. рублей перечислили на 16,2 млн детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска