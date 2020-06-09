Бельгия заговорила о расизме

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09.06.2020, 0:09, Новости дня

О расизме в Бельгии не вспоминали лет десять, но теперь здесь проходят антирасистские акции. Появились марокканские организации и организации выходцев из Конго. Именно эти люди, получающие поддержку от государства, сохраняют свою идентичность и теперь требуют привилегий, хотя и называют себя бельгийцами. Об этом рассказала корреспондент ВГТРК Анастасия Попова в эфире телеканала "Россия 1".

 

Мирная демонстрация в Брюсселе, собравшая более 10 тысяч участников в поддержку Джорджа Флойда, закончилась разбитыми витринами дорогих магазинов и поврежденными машинами полиции.

Анастасия Попова рассказала, что городские власти из-за пандемии короновируса не разрешили манифестантам пройти шествием по улицам Брюсселя, но согласились на "статичную акцию" на площади перед дворцом правосудия. Участников акции призвали проявить ответственность, соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

"Брюссель как столица 400 миллионов европейцев не могла оставить без внимания те эмоции, которые во всем мире вызвала гибель Джорджа Флойда", — сказал бургомистр Брюсселя Филипп Клозе.

После полуторачасового митинга участники акции все-таки прошли по близлежащим улицам, скандируя лозунги против расизма и насилия полиции. Полицейские не вмешивалась, наблюдая за демонстрантами с безопасного расстояния.

Мирные демонстрации против расизма начались после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Прощание с ним проходит в Хьюстоне (штат Техас). Погребение состоится во вторник, 9 июня.



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