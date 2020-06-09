Самолет ВВС США врезался в стену в Ираке

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09.06.2020, 0:08, Новости дня

В Ираке военно-транспортный самолет С-130 ВВС США выкатился за пределы взлетной полосы и врезался в стену, есть пострадавшие, сообщила коалиция по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

Инцидент произошел на авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке около 10.10 по местному времени (совпадает с московским). С-130 при посадке «врезался в стену, что привело к повреждению самолета и небольшому пожару».

Четверо военных, которые были в самолете, «получили неопасные для жизни травмы», передает РИА «Новости».

В коалиции отметили, что инцидент не связывают с «действиями противника».



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