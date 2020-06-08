В Житомирской области в ДТП погибли четыре человека, включая младенца

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08.06.2020, 23:54, Новости дня

Четыре человека, включая грудного ребенка, погибли в автомобильной аварии в районе села Скребеличи Овручского района Житомирской области. Об этом сообщил отдел коммуникаций областного управления Национальной полиции.

“По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, 23-летний житель Овруча, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 24-летнего жителя райцентра. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos: 50-летняя жительница Овручского района, 46-летняя женщина и девятимесячная девочка, жительницы Овруча”, – сказано в сообщении.

Водитель Mitsubishi и 18-летняя пассажирка Lanos получили травмы, они доставлены в районную больницу.

7 июня четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли в ДТП с участием нескольких автомобилей на трассе Киев – Чоп.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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