 

Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

08.06.2020, 23:54, Новости дня

Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы, он развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

“Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Сам Ефремов практически не пострадал, он пьян”, – отметил очевидец.

По информации свидетелей ДТП, с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Позже канал опубликовал видео столкновения.

В результате ДТП пострадали несколько человек. Водителя фургона доставили в Институт Склифосовского с многочисленными травмами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску в Петербурге

08.04 / «Ориентируется на Китай и часто ошибается» – Трамп предложил прекратить финансирование ВОЗ

13.05 / Третья жена Башарова рассказала, как он над ней измывался и даже душил

01.06 / В Пекине раскусили план Трампа создать антикитайский альянс, расширив G7

23.04 / В Нью-Йорке наладили производство дешевых аппаратов искусственного дыхания

21.04 / Минпромторг обнародовал новый список системообразующих предприятий

25.05 / В рамках конкурса ИРИ снимут сериалы о киберспорте и волонтерах

28.03 / В Украине за сутки подтвердили 92 случая коронавируса

05.06 / В Москве предложили установить мемориальную доску Михаилу Кокшенову

14.05 / В Донецке арестован один из обвиняемых по делу о «Боинге» MH17

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска