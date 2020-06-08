Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
08.06.2020, 23:54, Новости дня
Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы, он развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном, об этом сообщил Telegram-канал Baza.
“Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Сам Ефремов практически не пострадал, он пьян”, – отметил очевидец.
По информации свидетелей ДТП, с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.
Позже канал опубликовал видео столкновения.
В результате ДТП пострадали несколько человек. Водителя фургона доставили в Институт Склифосовского с многочисленными травмами.
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